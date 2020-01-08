Создатели «Вторжения» рассказали о специальной подготовке актеров

Создатели фильма «Вторжение» рассказали о подготовке актеров к съемкам. Картина Федора Бондарчука вышла в прокат 1 января 2020 года.

Исполнителям главных ролей — Ирине Старшенбаум и Александру Петрову — пришлось брать уроки дайвинга, чтобы сыграть подводные сцены. Обучение проводил постановщик трюков Олег Чемодуров. Также на площадке присутствовала группа каскадеров, которая участвовала в съемках сцен с водой и помогала артистам во время уроков дайвинга.

Создатели фильма отмечают, что эта часть съемок была невероятно тяжелой — прежде всего, с физической точки зрения. Участникам сцены приходилось проводить от семи до восьми часов в день в воде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что авторы спецэффектов «Вторжения» раскрыли секрет создания графики в фильме.