Производитель двигателей просит не спекулировать с версиями катастрофы Boeing

Франко-американский производитель авиадвигателей CFM International считает преждевременным называть причины катастрофы украинского Boeing-737 («Боинг-737») в Иране.

«У нас пока нет никакой информации. Любые спекуляции касательно возможных причин катастрофы преждевременны», — приводит ТАСС заявление представителя компании.

Двигатель серии CFM56 устанавливается на различные самолеты, в том числе A320 и A340, а также Boeing-737.

Пассажирский Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после взлета из аэропорта на юге Тегерана утром 8 января. На борту воздушного судна, по разным данным, находились 177 — 179 человек, включая членов экипажа. Выживших нет.

Ранее американский эксперт по авиационной безопасности Арнольд Барнетт заявил, что крушение украинского Boeing-737 в Иране выглядит «очень странным».