Эксперт назвал «странной» катастрофу украинского Boeing-737 в Иране

Американский эксперт по авиационной безопасности Арнольд Барнетт в интервью РИА Новости заявил, что крушение украинского Boeing-737 в Иране выглядит «очень странным». По мнению специалиста, произошедшее ЧП с самолетом может быть не связано с некой механической неисправностью.

«Я читаю репортажи о катастрофе, и мне представляется, что случилось что-то очень странное. Самолет, очевидно, набирал высоту вполне нормально до восьми тысяч футов, а затем рухнул на землю. Есть сообщения о том, что самолет горел, когда падал», — сказал Арнольд Барнетт.

Эксперт подчеркнул, что в настоящий момент нельзя исключать практически любые причины произошедшего, не говоря об известных технических неполадках.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рухнул утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177-179 человек, включая членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина убрала из сообщения о катастрофе в Иране слова об исключении теракта.