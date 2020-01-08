День траура объявлен в Иране после двух трагедий

День траура объявлен в Иране 9 января. Об этом сообщил официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии в Twitter.

Такое решение было принято в связи с трагическими событиями, которые произошли в стране в минувшие дни. В давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани, убитым во время атаки американскими ВВС в Ираке, погибли 56 человек, порядка 213 –получили ранения.

В ночь на 8 января атаке подверглись американские базы в США, ответственность на себя взял Корпус стражей исламской революции (военно-политическое элитное подразделение Ирана), заявив о возмездии после убийства их лидера.

В Минобороны РФ отметили, что убийство Сулеймани — недальновидный шаг, который ведет к эскалации ситуации на Ближнем Востоке, а также напомнили о неоспоримых заслугах погибшего в борьбе с террористическими организациями.

Утром 8 января произошла еще одна трагедия — крушение самолета, летящего из Тегерана в Киев. Все, находящиеся на борту пассажиры и члены экипажа, погибли. Связь с лайнером пропала через две минуты после вылета из воздушной гавани.