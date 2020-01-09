Глава Пентагона: армия США остается в боевой готовности после событий в Ираке

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о том, что армия США остается в боевой готовности, в которую она была приведена после обстрела американских баз в Ираке. Ответственность за удар взял на себя Иран, объяснив свои действия ответом на убийство военными США иранского генерала Касема Сулеймани.

По данным главы Пентагона, в ночь на 8 января по американским военным базам было выпущено 16 баллистических ракет как минимум с трех позиций, пишет Reuters.11 из них поразили базу в Эрбиле.

При обстреле повреждения получили вертолеты, палатки и парковочные площадки. Среди людей жертв нет.

Ранее 5-ytv.ru рассказывал, что обострение конфликта между странами произошло после убийства командующего спецслужбой «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР). Иран объяснил обстрел баз США своим ответом на действия американских военных.

В Минобороны РФ отметили, что убийство Сулеймани — недальновидный шаг, который ведет к эскалации ситуации на Ближнем Востоке, а также напомнили о неоспоримых заслугах погибшего в борьбе с террористическими организациями.