  1. Пятый канал
  4. Глава Пентагона: армия США остается в боевой готовности после событий в Ираке

Глава Пентагона: армия США остается в боевой готовности после событий в Ираке

, 2:20 | Нюра Незванова 38

Марк Эспер сообщил, что Иран запустил 16 баллистических ракет по военным объектам США в Ираке.

Фото: www.globallookpress.com / Timothy L. Hale

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о том, что армия США остается в боевой готовности, в которую она была приведена после обстрела американских баз в Ираке. Ответственность за удар взял на себя Иран, объяснив свои действия ответом на убийство военными США иранского генерала Касема Сулеймани.

По данным главы Пентагона, в ночь на 8 января по американским военным базам было выпущено 16 баллистических ракет как минимум с трех позиций, пишет Reuters.11 из них поразили базу в Эрбиле.

При обстреле повреждения получили вертолеты, палатки и парковочные площадки. Среди людей жертв нет.

Ранее 5-ytv.ru рассказывал, что обострение конфликта между странами произошло после убийства командующего спецслужбой «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР). Иран объяснил обстрел баз США своим ответом на действия американских военных.

В Минобороны РФ отметили, что убийство Сулеймани — недальновидный шаг, который ведет к эскалации ситуации на Ближнем Востоке, а также напомнили о неоспоримых заслугах погибшего в борьбе с террористическими организациями.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни

Последние новости

3:02
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни
2:46
Решение принца Гарри и Маркл сложить полномочия в Букингемском дворце назвали проблемным
2:20
Глава Пентагона: армия США остается в боевой готовности после событий в Ираке
1:48
Голландская авиакомпания KLM заявила о приостановке полетов над Ираком и Ираном
1:17
Порядка тысячи машин повреждены в аэропорту Норвегии после пожара
0:49
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить полномочия старших членов королевской семьи

Сейчас читают

Святки и Степанов день. Как привлечь в дом деньги и чего нельзя делать 9 января
Новые подробности из «нехорошей» квартиры в Петербурге со скелетом и опарышами
ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]