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Опубликованы фото последствий ракетных ударов Ирана по базам США

, 5:48 | Светлана Александрова Фото 3 326

На спутниковых снимках видны разрушения на американской авиабазе Айн-Асад.

Фото: Twitter @business

Агентство Bloomberg обнародовало спутниковые снимки последствий ракетного удара Ирана по американской авиабазе Айн-Асад в Ираке 8 января. На кадрах отмечены разрушенные ракетами объекты и воронки от взрывов.

При этом издание со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что в результате ударов никто из американских и иракских военных не пострадал. По мнению экспертов, при атаках использовались управляемые ракеты, которые намеренно направлялись на ангары, а не на жилые постройки, чтобы не пострадали люди.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ночь на 8 января ракетному удару подверглись американские военные базы, находящиеся в Ираке. Ответственность за атаку взял на себя Тегеран. Иранское телевидение сообщало, что жертвами ракетного удара стали 80 человек. Это стало ответом на убийство 3 января Соединенными Штатами в ходе спецоперации иранского генерала Касема Сулеймани.

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