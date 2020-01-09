Премьер Канады заявил, что Boeing 737 мог быть сбит иранской ракетой случайно

Премьер Канады заявил, что владеет информацией от разведки, которая говорит о том, что украинский лайнер Boeing 737 был сбит случайно иранской ракетой.
Однако ранее в Иране категорично отвергли эту версию, которую также высказывали в Совете национальной безопасности и обороны Украины. По данным тегеранских властей, в то же время и на той же высоте совершали полеты несколько иранских и иностранных самолетов.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал среди семи рассматриваемых версий авиакатастрофы вблизи тегеранского аэропорта поражение зенитной ракетой.
Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 176 человек, включая граждан Канады, Германии, Швеции, Афганистана, а также 11 украинцев. В результате катастрофы никто не выжил.