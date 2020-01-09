Премьер Канады заявил, что Boeing 737 мог быть сбит иранской ракетой случайно

Премьер Канады заявил, что владеет информацией от разведки, которая говорит о том, что украинский лайнер Boeing 737 был сбит случайно иранской ракетой.

Однако ранее в Иране категорично отвергли эту версию, которую также высказывали в Совете национальной безопасности и обороны Украины. По данным тегеранских властей, в то же время и на той же высоте совершали полеты несколько иранских и иностранных самолетов.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал среди семи рассматриваемых версий авиакатастрофы вблизи тегеранского аэропорта поражение зенитной ракетой.