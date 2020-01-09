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СНБО Украины скрывает три из семи версий катастрофы Boeing в Иране

, 18:33 | Сергей Зеленский Видео 19

При крушении самолета погибли, в том числе 11 украинских граждан.

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Фото, видео: Reuters

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 54

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил лишь четыре версии крушения самолета Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране, однако три из них не обнародуются. Об этом сообщает Интерфакс.

При этом ни одна из них как основная на сегодняшний день не рассматривается, подчеркнул он.

По словам Данилова, изучаются такие варианты как поражение Boeing из зенитно-ракетного комплекса; столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом; выход двигателя из строя по техническим причинам; взрыв на борту самолета как теракт.

Ранее украинский блогер Юрий Бутусов написал в Facebook со ссылкой на свои источники в Государственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы, что «на двигателях нет следов пожара».

Facebook @butusov.yuriy

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 176 человек, включая граждан Канады, Германии, Швеции, Афганистана, а также 11 украинцев. В результате катастрофы никто не выжил.

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский пообещал тщательное расследование этой катастрофы.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 54
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