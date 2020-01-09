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«Восстановления нет пока»: друг Юрия Антонова рассказал о его состоянии после операции

, 23:47 | Ниса Мурзанаева Фото 210

74-летний народный артист пока не может давать концерты из-за болей в ноге, сообщил приятель музыканта Андрей Ковалев.

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Фото, видео: Instagram @katyalelofficial, www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Российский певец Юрий Антонов пережил операцию на колене, пишет MK.RU. Состояние здоровья 74-летнего народного артиста прокомментировал его друг предприниматель Андрей Ковалев.

«Недавно он сделал операцию на колене, теперь эта болячка ему покоя не дает! <…> восстановления нет пока. Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы», — цитирует издание приятеля легенды.

Instagram @katyalelofficia

Андрей Ковалев сообщил, что Юрий Антонов не был травмирован и проблема с коленом — «это очень застарелая болезнь». Он отметил, что совсем скоро музыканту исполнится 75 лет и ему придется перенести празднование юбилея на год или до выздоровления.

По словам друга эстрадного исполнителя, последний большую часть времени проводит в своем поместье в Подмосковье. Недавно Андрей Ковалев вместе с Катей Лель навестили музыканта в его загородном особняке. Фото со встречи с композитором певица опубликовала в Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «организатор» концерта Юрия Антонова в Петербурге исчез с миллионами.

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