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Белый дом отреагировал на резолюцию об ограничении полномочий Трампа по Ирану

, 7:19 | Ниса Мурзанаева Видео 48

Документ ранее одобрили в Палате представителей США.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Kevin Dietsch/CNP/AdMedia, White House, Liu Jie

В Белом доме считают ошибочной резолюцию, одобренную Палатой представителей США, об ограничении полномочий Дональда Трампа вести военные действия в Иране. Это следует из заявления заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

«Эта резолюция пытается подорвать способность Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и поддерживаемых им сил, и пытается помешать президентской власти защитить Америку и наши интересы в регионе от постоянных угроз», — гласит сообщение представителя Белого дома.

В Белом доме считают, что подобные действия со стороны конгрессменов США «полностью ошибочны». Решение о принятии резолюции рассматривается, как «еще один политический шаг», который, однако, «не имеет силы закона».

Также в заявлении Белого дома подчеркнули, что решение об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани было правильным шагом.

Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада американскими силами ВВС. Дональд Трамп назвал иранского генерала террористом и сам отдал приказ о его ликвидации еще в конце декабря.

В Минобороны РФ отметили, что убийство Сулеймани — недальновидный шаг, который ведет к эскалации ситуации на Ближнем Востоке, а также напомнили о неоспоримых заслугах погибшего в борьбе с террористическими организациями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что палата представителей США приняла резолюцию о запрете Трампу воевать с Ираном.

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