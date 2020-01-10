  1. Пятый канал
  4. В зимних юношеских Олимпийских играх принимают участие 106 спортсменов из РФ

В зимних юношеских Олимпийских играх принимают участие 106 спортсменов из РФ

, 18:10 Эфирная новость 24

Соревнования стартовали в Швейцарии и продлятся до 22 января. Будет разыгран 81 комплект медалей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Тема:
Допинговый скандал 299

В Швейцарии стартовали зимние юношеские Олимпийские игры. В них принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из семидесяти стран мира.

Красочная церемония открытия прошла на хоккейной арене Лозанны. Участников поприветствовал восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт и председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Российские юниоры, несмотря на допинговые интриги, выступают под национальным флагом. Наша делегация стала второй по численности после страны-хозяйки — 106 юных спортсменов.

Отличительной особенностью их гардероба стали шапки-ушанки в форме кота — одного из талисманов команды. Соревнования продлятся до 22 января. Будет разыгран 81 комплект медалей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия обжалует в суде Лозанны лишение права на участие в мировых турнирах. В начале декабря WADA вынесло суровый вердикт в адрес российских спортсменов — четыре года без мировых соревнований.

Тема:
Допинговый скандал 299
10 янв
ТОП-5 главных спортивных событий 2020 года
31 дек
Об этом говорили все: Самые громкие скандалы 2019 года
27 дек
МОК не исключает пересмотра дел российских спортсменов, выигранных в CAS
21 дек
СК получил доказательства изменения Родченковым базы данных спортсменов
19 дек
РУСАДА направит в WADA несогласие с решением исполкома в течение 10-15 дней
18 дек
«К весне его сделаю»: Александр Поветкин о матче-реванше с Майклом Хантером
16 дек
Прощай, Олимпиада! Мы будем по тебе скучать!
16 дек
WADA преткновения: как определить границы спорта и политики
10 дек
Путин о решении WADA по России: Наказание спортсменов не может быть коллективным
9 дек
Павел Колобков: Россия сделала все возможное при сотрудничестве с экспертами WADA

Читайте также

-2° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака

Последние новости

19:10
Врачей скорой помощи предлагают приравнять к представителям власти
18:55
«Лена раздула»: Бывший муж Ваенги оценил «шантаж» ее старого коллеги
18:51
Правительство РФ готово оперативно приступить к эвакуации россиян из стран ближневосточного региона
18:41
Ребенок застрелил двух одноклассников в школе в Мексике
18:40
«Глаз не оторвать»: экс-солистка «ВИА Гры» снялась обнаженной на фоне океана
18:31
«Руки горели»: художница создала портрет героини «Вторжения» на одежде

Сейчас читают

Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]