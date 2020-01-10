В зимних юношеских Олимпийских играх принимают участие 106 спортсменов из РФ

В Швейцарии стартовали зимние юношеские Олимпийские игры. В них принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из семидесяти стран мира.

Красочная церемония открытия прошла на хоккейной арене Лозанны. Участников поприветствовал восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт и председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Российские юниоры, несмотря на допинговые интриги, выступают под национальным флагом. Наша делегация стала второй по численности после страны-хозяйки — 106 юных спортсменов.

Отличительной особенностью их гардероба стали шапки-ушанки в форме кота — одного из талисманов команды. Соревнования продлятся до 22 января. Будет разыгран 81 комплект медалей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия обжалует в суде Лозанны лишение права на участие в мировых турнирах. В начале декабря WADA вынесло суровый вердикт в адрес российских спортсменов — четыре года без мировых соревнований.