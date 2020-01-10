Разведка США пришла к выводу, что лайнер перевозчика «Международные авиалинии Украины» был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на CNN, которые, в свою очередь, опираются на данные информированных сотрудников администрации США.

Согласно собранной Штатами информации, якобы иранский радар захватил потенциальную мишень — украинский самолет. Вскоре после этого лайнер потерпел крушение. CNN подчеркивает, что американская разведка не стала заявлять об имеющихся данных сразу, так как требовалась предварительная проверка информации. При этом в США склоняются к мнению, что иранские военные сбили самолет по ошибке.

Данная версия рассматривается, в том числе и СНБО Украины. Между тем, Иран отвергает вероятность поражения Boeing зенитной ракетой.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177 человек, включая граждан Канады, Германии, Швеции, Афганистана, а также 11 украинцев. В результате катастрофы никто не выжил.