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  4. Иран отверг версию СНБО Украины о поражении Boeing зенитной ракетой

Иран отверг версию СНБО Украины о поражении Boeing зенитной ракетой

, 22:31 | Сергей Зеленский Видео 43

В Тегеране подчеркнули, что все авиационные власти исламской республики действуют в тесной координации друг с другом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / J.W.Alker, ar.farsnews.com, Frank Rumpenhorst, imago stock&people; Facebook@danilov.oleksiy

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Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 62

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отверг версию Совета национальной безопасности и обороны Украины о том, что причиной авиакатастрофы украинского Boeing 737 стала сбившая его зенитная ракета.

«В то же время и на той же высоте совершали полеты несколько иранских и иностранных самолетов, поэтому версия о том, что самолет был сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах», — приводит слова Абедзаде «Экономика сегодня».

Он подчеркнул, что все гражданские и военные секторы авиации в исламской республике находятся в постоянной координации.

В свою очередь в генеральной прокуроре Украины опровергли информацию о том, что один из членов экипажа авиарейса Тегеран — Киев в момент падения самолета позвонил своим родным и якобы сообщил об обстреле.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал среди семи рассматриваемых версий авиакатастрофы вблизи тегеранского аэропорта поражение зенитной ракетой.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 176 человек, включая граждан Канады, Германии, Швеции, Афганистана, а также 11 украинцев. В результате катастрофы никто не выжил.

Тема:
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