МИД Ирана сравнил США с террористической группировкой

Руководитель МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сравнил США с террористической группировкой ИГ*. Об этом передает агентство IRNA. По словам Зарифа, Штаты ведут себя как террористы, угрожая атаковать объекты, являющиеся наследием страны.

Заявление главы МИД Ирана прочитал постпред этой страны при ООН, так как иранскому министру американская сторона не выдала визу для участия в заседании Совбеза ООН.

Ранее парламент Ирана признал Армию США террористической организацией. Решение было принято после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Руководитель спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани скончался в результате авиаудара по аэропорту в Багдаде со стороны американских военных 2 января. Удар был нанесен по прямому распоряжению президента США Дональда Трампа. При этом в НАТО заявили о непричастности к решению американцев о ликвидации Сулеймани.

* — организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда