Парламент Ирана признал Армию США террористической организацией

Иранский парламент единогласно принял законопроект, в котором Пентагон (штаб-квартира Министерства обороны Америки) и Армия США приравниваются к террористам. Решение принято на открытом заседании после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, пишет Tasnim.

Согласно одной из статей документа, иранская администрация обязана предоставить силам специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 200 миллионов евро из Национального фонда развития государства.

Руководитель спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани скончался в результате авиаудара по аэропорту в Багдаде со стороны американских военных 2 января. Удар был нанесен по прямому распоряжению президента США Дональда Трампа. При этом в НАТО заявили о непричастности к решению американцев о ликвидации Сулеймани.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Америке за убийство военачальника. Дональд Трамп в ответ на это заявил о готовности нанести удары по 52 иранским объектам (количество вероятных целей соответствует числу американских заложников, захваченных Ираном много лет назад — Прим.ред.). После обеспокоенности, выраженной рядом видных американских политиков, в связи с заявлением Трампа, глава Белого дома поправился, сказав, что удар будет нанесен по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны республики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь генерала Сулеймани напророчила США «черные дни» после смерти отца.