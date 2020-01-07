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Парламент Ирана признал Армию США террористической организацией

, 12:15 | Ниса Мурзанаева Видео 103

Решение было принято после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Федоренко; www.globallookpress.com / Kevin Dietsch/Pool/Cnp, Mazyar Asadi, Saeid Zareian

Иранский парламент единогласно принял законопроект, в котором Пентагон (штаб-квартира Министерства обороны Америки) и Армия США приравниваются к террористам. Решение принято на открытом заседании после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, пишет Tasnim.

Согласно одной из статей документа, иранская администрация обязана предоставить силам специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 200 миллионов евро из Национального фонда развития государства.

Руководитель спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани скончался в результате авиаудара по аэропорту в Багдаде со стороны американских военных 2 января. Удар был нанесен по прямому распоряжению президента США Дональда Трампа. При этом в НАТО заявили о непричастности к решению американцев о ликвидации Сулеймани.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Америке за убийство военачальника. Дональд Трамп в ответ на это заявил о готовности нанести удары по 52 иранским объектам (количество вероятных целей соответствует числу американских заложников, захваченных Ираном много лет назад — Прим.ред.). После обеспокоенности, выраженной рядом видных американских политиков, в связи с заявлением Трампа, глава Белого дома поправился, сказав, что удар будет нанесен по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны республики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь генерала Сулеймани напророчила США «черные дни» после смерти отца.

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