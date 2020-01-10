Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание РСМД США

Отслеживать развертывание американских ракет средней и меньшей дальности. Такую задачу поставил Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Глава Минобороны подчеркнул — Россия продолжит поступательное перевооружение ракетных войск стратегического назначения. На вооружение поступят в том числе комплексы «Авангард» и «Ярс». А морские ядерные силы укрепят новейшими субмаринами класса «Борей-А». Первоочередная задача армии — предупредить внезапную внешнюю агрессию.

«Требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию Вооруженных сил. Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021–2025 годы», — сказал министр обороны РФ.

Также Сергей Шойгу подвел итоги учений, которые накануне прошли у берегов Крыма. По его словам, все задачи, поставленные перед Черноморским и Северным флотами, полностью выполнены. Министр обороны напомнил, что за маневрами наблюдал Владимир Путин, который находился на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов». Президент также поблагодарил военнослужащих с успешным выполнением задач по борьбе с терроризмом в Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли масштабные учения Северного и Черноморского флотов.