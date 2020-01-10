Страны Запада пытаются спекулировать на катастрофе под Тегераном

Иран полностью исключил версию, что украинский Boeing под Тегераном был сбит ракетой. Об этом сегодня еще раз заявил на специальном брифинге глава Организации гражданской авиации Исламской республики, потребовав прекратить спекуляции. Однако американские СМИ продолжают настаивать именно на этой причине крушения, ссылаясь на некие данные разведки. И вот уже премьер Канады заявляет то же самое, опять же, не предъявляя никаких доказательств.

Новые обвинения в старом стиле «highly likely» изучила корреспондент МИЦ «Известия» Кристина Федорова. Подробности в репортаже.

Ослепляющая вспышка, лай собак и, наконец, хлопок — как утверждает The New York Times, на этих кадрах ракета якобы сбивает лайнер.

Всего 19 секунд видео, после публикации которых Запад буквально прорвало. Начиная с журналистов и заканчивая разношерстными политиками, — все, как один, в крушении стали обвинять Иран. CBS рассказал не об одной, а о сразу двух ракетах, CNN каким-то чудесным образом вычислил их класс — «земля-воздух». Ссылаются традиционно на неких информаторов и свои источники в разведке. Вслед за ними выступил Дональд Трамп. Правда, воинственный настрой сменил на явно отшлифованные формулировки.

«Это просто что-то очень ужасное, что-то очень ужасное случилось, что-то чудовищное. Кто-то мог допустить ошибку, кто-то с другой стороны. Он летел и… нет, это были не наши системы, это никак с нами не связано», — сказал президент США.

Словно позабыв о своих проблемах с Brexit, назначить виноватых поспешил и Борис Джонсон. Вслед за ним — премьер Канады. Джастин Трюдо неожиданно сменил свой образ «беби-фейс» на бородатого «брутала» с сединой. И заявил журналистам, что в его распоряжении есть некие доказательства причастности Ирана, правда, какие именно, озвучивать не стал.

«У нас есть сведения из разных источников, в том числе — от наших союзников и нашей разведки. Эти сведения говорят о том, что самолет был сбит иранской ракетой „земля-воздух“», — заявил премьер-министр Канады.

Представить так называемые «улики» США, Канаду и Британию уже попросил лидер Украины. А в самом Иране такие аргументы Запада вообще разнесли в пух и прах.

«Мы можем утверждать, что самолет, учитывая то, как он рухнул, а также попытку пилота вернуться в аэропорт, не взорвался в воздухе. Поэтому версию о том, что самолет был сбит ракетами, можно исключить», — сказал глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзадех.

Прекратить спекуляции потребовала также Международная организация гражданской авиации. Ее представители получили от Ирана все данные о катастрофе и призывают дождаться результатов расследования. В Тегеране уже пригласили все заинтересованные стороны принять в нем участие, а не полагаться на какое-то видео из интернета.

Кстати, изначально кадры появились в Twitter. Канал, к слову, с галочкой верификации, принадлежит иранцу, проживающему в Лондоне, и был создан 10 лет назад. В основном в нем перепосты иранских сообщений. Этот ролик автор опубликовал только накануне, через несколько дней после катастрофы, и не гарантировал его подлинность.

«Вот видеозапись, которую я получил от источника. Это тот момент, когда ракета попала в самолет. Я пока не могу проверить это видео! Но, пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете что-нибудь»

Не прошло и часа, как журналисты Bellingcat заявили, что снято это действительно в городе Паранд и даже указали координаты. Еще спустя час The New York Times сообщила, что тоже провела проверку и якобы кадры подлинные.

Как настолько быстро по видео, где сложно вообще что-либо различить, сумели чуть ли не до градуса вычислить место и определить виновных, загадка. Также непонятна столь редкая репортерская удача — вряд ли кто будет снимать ночное небо, ожидая, когда взорвется самолет.

Установить истинные причины катастрофы Иран рассчитывает благодаря «черным ящикам», которые находятся на расшифровке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Киева нет оснований считать, что на борту разбившегося в Иране Boeing-737 был теракт.