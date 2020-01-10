EASA не рекомендует полеты над Ираном на высоте менее 7600 метров

Агентство по авиабезопасности ЕС выпустило рекомендацию об избегании полетов на высоте не менее 7600 метров над Ираном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на EASA.

Ранее Агентство рекомендовало авиационным властям Евросоюза не летать над Ираком на высоте менее 7620 метров. Представитель организации Джанет Норткотт сообщила, что эти меры связаны с обострением конфликта на Ближнем Востоке. В то же время EASA работает с Еврокомиссией над мерами по обеспечению безопасности авиации в регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Росавиация рекомендует авиакомпаниям принять меры безопасности при полетах над странами Ближнего Востока.