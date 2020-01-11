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Туркменские авиалинии приостановили полеты над Ираном

, 7:37 | Игорь Рязов 66

Решение о приостановке полетов было принято на очередном заседании Совета безопасности Туркменских воздушных линий.

Фото: www.globallookpress.com / Bayne Stanley

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Авиакомпания «Туркменистан» с 10 января приостановила полеты своих самолетов над Ираном. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местное информационное агентство.

Решение о приостановке полетов было принято на очередном заседании Совета безопасности Туркменских воздушных линий. Цель заключается в том, что обеспечить безопасность полетов в гражданской авиации.

Отмечается, что решение распространяется как на транзитные рейсы, так и на полеты в Иран. Первые рейсы по маршрутам «Ашхабад — Абу-Даби — Ашхабад» и «Ашхабад — Дубай — Ашхабад» уже были отменены.

Как сообщал 5-tv.ru, 8 января в Тегеране потерпел крушение самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании «МАУ». Недавно появились сообщения о том, что Иран назвал причиной трагедии человеческую ошибку, допущенную из-за «авантюризма США».

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