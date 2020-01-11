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ВС Ирана: Украинский Boeing 737 был принят за вражеский самолет

, 7:30 | Нюра Незванова Срочная новость 31

Вооруженные силы Ирана непреднамеренно сбили лайнер в небе над Тегераном.

Фото: Reuters

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 92

Украинский самолет приняли за вражеский, он пролетал рядом с военным объектом Ирана. Об этом сообщил генштаба ВС Ирана, пишет РИА Новости.

Также он сообщил, что армия страны была приведена в боевую готовность из-за возможного ответа США. В ночь на 8 января иранские военные нанесли удар по американским базам в Ираке в ответ на убийство ВВС США иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее МИД Ирана назвал причиной крушения украинского Boeing 737 человеческую ошибку, допущенная в кризисный период из-за «авантюризма США».

Иран сделал заявление утром 11 января о том, что его военные «непреднамеренно» сбили украинский самолет Boeing 737-800. Это стало причиной смерти 176 человек, которые находились на борту. 

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям принять меры безопасности при полетах над странами Ближнего Востока.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 92
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