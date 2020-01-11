Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхне заявил — в компании не сомневались в том, что пилоты Boeing-737 и само воздушное судно не могли стать причиной авиакатастрофы под Тегераном 8 января.

«Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет», — написал Дыхне в Facebook.

Генштаб ВС Ирана в субботу заявил, что гражданское судно, сбитое под Тегераном, было принято за вражеский самолет. Позднее иранский лидер Хасан Роухани назвал крушение украинского Boeing «непростительной ошибкой».