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  4. Экипаж Boeing-737 не мог предотвратить трагедию — президент МАУ

Экипаж Boeing-737 не мог предотвратить трагедию — президент МАУ

, 10:10 | Марина Неруцких Срочная новость 64

Заявление было сделано после признания Ираном вины в катастрофе с воздушным судном.

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Фото, видео: Reuters

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Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 99

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхне заявил — в компании не сомневались в том, что пилоты Boeing-737 и само воздушное судно не могли стать причиной авиакатастрофы под Тегераном 8 января.

«Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет», — написал Дыхне в Facebook.

Генштаб ВС Ирана в субботу заявил, что гражданское судно, сбитое под Тегераном, было принято за вражеский самолет. Позднее иранский лидер Хасан Роухани назвал крушение украинского Boeing «непростительной ошибкой»

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