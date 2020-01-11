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Президент Ирана назвал крушение украинского Boeing «непростительной ошибкой»

, 8:07 | Игорь Рязов 156

Хасан Роухани выразил сожаление из-за авиакатастрофы и гибели невинных людей в результате ошибочной стрельбы.

Фото: Reuters

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 95

Президент Ирана Хасан Роухани назвал крушение пассажирского самолета Boeing 737-800 в Тегеране «великой и непростительной ошибкой». Пост соответствующего содержания он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Вызывает сожаление тот факт, что, по мнению Генерального штаба Вооруженных сил, человеческая ошибка и ошибочная стрельба привели к падению украинского самолета и гибели невинных людей», — написал президент Ирана.

Он подчеркнул, что расследование по выяснению обстоятельств трагедии продолжается. Роухани отметил, что виновные в «этой великой и непростительной ошибке» будут подвергнуты судебному преследованию.

Как сообщал 5-tv.ru, украинский Boeing разбился в Тегеране 8 января. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек — все, кто находился на борту. 11 января Вооруженные силы Ирана сообщили, что причиной трагедии стала человеческая ошибка, допущенная в результате «авантюризма США».

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 95
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