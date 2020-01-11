Машину с 27-летней футболисткой трижды протаранил кроссовер в Москве

Футболистка Нина Гребенщикова попала в ДТП на Ярославском шоссе в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, автомобиль KIA Rio, в котором находилась бывшая полузащитница саранского клуба «Мордовочка» и еще одна девушка, врезался кроссовер Suzuki Grand Vitara. При этом одним ударом дело не обошлось, водитель японского автомобиля нагнал корейскую легковушку еще дважды.

В результате аварии Нина Гребенщикова и ее знакомая были доставлены в институт имени Склифосовского, у них диагностированы ушибы и ссадины. По словам водителя Suzuki, он перепутал газ с тормозом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДТП разбился глава Федерации футбола Мордовии Александр Яшков.