«Уникальные кадры!» Харламов показал «редкое» фото Эдуарда Сурового

Юморист Гарик Харламов выложил на своей странице в Instagram «архивное» фото своего альтер эго Эдуарда Сурового. Он назвал снимок «редким».
«Редкое фото Эдика. Первый день в Брайтоне. 1974 год», — подписал Харламов снимок, на котором стоит на выходе из автотрейлера.
В комментариях отметилась певица Глюкоза. Она поставила под постом Харламова три смеющихся смайлика.
«И почему он мне напоминает тебя?»
«Судя по фото, Эдик отлично сохранился с 1974 года до наших дней»;
«Уникальные кадры!» — написали другие пользователи
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Харламов взорвал сеть хитом Эдуарда Сурового. Песню своего альтер эго он предложил для «Евровидения».