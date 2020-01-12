  1. Пятый канал
  4. «Уникальные кадры!» Харламов показал «редкое» фото Эдуарда Сурового

«Уникальные кадры!» Харламов показал «редкое» фото Эдуарда Сурового

, 20:29 | Игорь Рязов Фото 1 344

«Архивный» снимок расмешил певицу Глюкозу.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya; Instgram @garikkharlamov

Юморист Гарик Харламов выложил на своей странице в Instagram «архивное» фото своего альтер эго Эдуарда Сурового. Он назвал снимок «редким».

«Редкое фото Эдика. Первый день в Брайтоне. 1974 год», — подписал Харламов снимок, на котором стоит на выходе из автотрейлера.

Instgram @garikkharlamov

В комментариях отметилась певица Глюкоза. Она поставила под постом Харламова три смеющихся смайлика.

«И почему он мне напоминает тебя?»

«Судя по фото, Эдик отлично сохранился с 1974 года до наших дней»;

«Уникальные кадры!» — написали другие пользователи

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Харламов взорвал сеть хитом Эдуарда Сурового. Песню своего альтер эго он предложил для «Евровидения».

Читайте также

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах

Последние новости

21:44
В Новой Москве полыхает склад на площади в 1600 квадратных метров
21:36
Парламент Абхазии 13 января рассмотрит заявление Хаджимбы об отставке
21:18
Три человека погибли в пожаре в Еврейской автономной области
21:15
«Мертв несколько лет»: в США заявили, что российский «спутник-убийца» разрушился
20:59
«Не повторять!»: видео прыжка бейсджампера с крыши небоскреба в Москве
20:45
Ученые назвали любимую пищу мозга и посоветовали ее не есть

Сейчас читают

Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после ДТП
«Чудо какое-то»: Пугачева показала, как ее дочь исполняет мамину песню
Сальма Хайек о казусе на вручении «Оскара»: Платье лопнуло по швам

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]