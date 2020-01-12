«Уникальные кадры!» Харламов показал «редкое» фото Эдуарда Сурового

Юморист Гарик Харламов выложил на своей странице в Instagram «архивное» фото своего альтер эго Эдуарда Сурового. Он назвал снимок «редким».

«Редкое фото Эдика. Первый день в Брайтоне. 1974 год», — подписал Харламов снимок, на котором стоит на выходе из автотрейлера.

Instgram @garikkharlamov

В комментариях отметилась певица Глюкоза. Она поставила под постом Харламова три смеющихся смайлика.

«И почему он мне напоминает тебя?»

«Судя по фото, Эдик отлично сохранился с 1974 года до наших дней»;

«Уникальные кадры!» — написали другие пользователи

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Харламов взорвал сеть хитом Эдуарда Сурового. Песню своего альтер эго он предложил для «Евровидения».