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Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после ДТП

, 19:51 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 378

Актриса отметила доктора в своей публикации в Instagram, рассказав, что он зашил ей подбородок.

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Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

Врач Теймур Кулиев рассказал 5-tv.ru о состоянии пострадавшей в ДТП в собственный день рождения Ренате Литвиновой. Актриса ранее написала в Instagram, что этот доктор зашил ей подбородок.

«Не волнуйтесь, все хорошо с Ренатой. Я постарался, все нормально будет, надеюсь. Завтра у нас очередной осмотр и посмотрим», — сказал доктор, добавив, что в хирургии более подробно говорить об итогах операции и состоянии пациента можно только спустя время.

Как сообщал 5-tv.ru, Ренату Литвинову сбил автомобиль во время прогулки по центру Москвы. Авария произошла в ее 53-й день рождения. Фанаты массово выражали беспокойство в связи с состоянием здоровья Литвиновой.

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