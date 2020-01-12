Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после ДТП

Врач Теймур Кулиев рассказал 5-tv.ru о состоянии пострадавшей в ДТП в собственный день рождения Ренате Литвиновой. Актриса ранее написала в Instagram, что этот доктор зашил ей подбородок.

«Не волнуйтесь, все хорошо с Ренатой. Я постарался, все нормально будет, надеюсь. Завтра у нас очередной осмотр и посмотрим», — сказал доктор, добавив, что в хирургии более подробно говорить об итогах операции и состоянии пациента можно только спустя время.

Как сообщал 5-tv.ru, Ренату Литвинову сбил автомобиль во время прогулки по центру Москвы. Авария произошла в ее 53-й день рождения. Фанаты массово выражали беспокойство в связи с состоянием здоровья Литвиновой.