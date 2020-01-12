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  4. Обвиняемый в убийстве историк Соколов будет вновь помещен в «Кресты»

Обвиняемый в убийстве историк Соколов будет вновь помещен в «Кресты»

, 20:05 | Сергей Зеленский 14

Бывший доцент СПбГУ пока еще разделяет камеру в «Бутырке» с арестованным по делу о наркотиках, и читает книги.

Фото: Известия / Сергей Коньков

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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, будет переведен из столичного изолятора «Бутырка» в петербургское СИЗО «Кресты». Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, посетивший арестованного в изоляторе.

В настоящий момент у Соколова в камере есть телевизор, ему разрешено пользоваться компьютером.

«Он пишет книгу, для этого ему и нужен компьютер. Администрация изолятора пошла ему навстречу в этом вопросе. Историк уже заканчивает анонс книги, а дописывать сам роман хочет уже в колонии», — рассказал он.

Правозащитник добавил, что обвиняемый в убийстве надеется, что во время отбытия наказания ему разрешат работать за компьютером.

«В обмен он готов отдать в пользу казенного учреждения половину гонорара, который получит после завершения произведения», — отметил он.

В «Бутырке» Соколов содержится в одной камере с мужчиной, обвиняемым по статье о «незаконном приобретении, хранении или изготовлении наркотиков без цели сбыта».

«О сокамернике он отзывается положительно, отмечает, что с ним есть о чем поговорить. Кроме того, Соколов много читает, в том числе произведения Стендаля и Дэна Брауна», — рассказал ответственный секретарь ОНК.

Соколов в начале декабря прошлого года был перевезен из Петербурга в Москву для проведения необходимых экспертиз в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России.

Арест бывшего доцента Санкт-Петербургского университета продлен до 9 апреля 2020 года.

Соколов обвиняется в жестокой расправе над своей возлюбленной Анастасией Ещенко в начале ноября 2019 года. Как признался сам преподаватель на допросе, он выстрелил в аспирантку, расчленил ее тело, а после попытался скрыть следы преступления в реке Мойке. Частично останки расчлененного тела Ещенко были постепенно выловлены.

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