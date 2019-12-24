Басманный суд Москвы продлил арест доценту СПбГУ Соколову

Басманный суд Москвы продлил срок ареста доценту СПбГУ Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Было принято решение удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока содержания историка под стражей до 9 апреля 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат преподавателя просил выпустить его под домашний арест, предоставив в ходе заседания документы об инвалидности родителей ученого, нуждающихся в уходе. В свою очередь, обвинение настаивало на его содержании в СИЗО.

Сам Соколов на судебном заседании не присутствовал. Сейчас он проходит психолого-психиатрическую экспертизу в центре психиатрии имени Сербского в Москве. Накануне он переведен из петербургского СИЗО «Кресты» в московскую «Бутырку».

Доцент СПбГУ обвиняется в жестокой расправе над своей возлюбленной Анастасией Ещенко. Как признался сам преподаватель на допросе, он выстрелил в аспирантку, расчленил ее тело, а после попытался скрыть следы преступления в реке Мойке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соколов пытался покончить жизнь самоубийством несколько раз.