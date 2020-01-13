Собчак выложила видео с праздничного ужина попавшей под машину Литвиновой

Кадры с праздничного ужина, попавшей несколько часов назад под машину, Ренаты Литвиновой опубликовала в Instagram Ксения Собчак. Теледива выложила фото и видео, сопроводив их коротким поздравлением.

«С днем рождения! Спасибо за сегодняшний удивительный вечер», — написала звезда.

Instagram @xenia_sobchak

Однако, когда именно состоялся банкет неизвестно. При этом несколько минут назад в сторис Литвиновой появилось видео из того же ресторана.

Как сообщал 5-tv.ru, накануне актриса и режиссер отпраздновала 53-летие. В этот же день она попала в ДТП. Во время прогулки по центру Москвы Литвинову сбил автомобиль.

На застольном фото виновницы торжества с дочерью внимание пользователей привлекло затемнение в районе подбородка Ренаты. А на видео — разводы на оголенной ноге знаменитости, похожие, на йодную сетку. И то и другое фанаты приняли за последствия полученных в аварии травм. Сама Литвинова до этого уточнила в микроблоге, что после ДТП ей зашили подбородок. В комментариях иконе стиля пожелали здоровья и защиты от бед.

Ранее 5-tv.ru писал, что оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после ДТП.