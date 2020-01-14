Для компаний с рабочими-мигрантами могут отменить плановые проверки трудовых коллективов

В правительстве разрабатывают законопроект по снижению нагрузки на компании с рабочими-мигрантами. Как выяснили «Известия», предполагается отменить для них плановые проверки трудовых коллективов. Логика такая — уже создана довольно жесткая система по привлечению гастарбайтеров в Россию, а плановые проверки, как правило, дают мало толку, но сильно отвлекают. Однако, вопрос этот чувствительный и ведомства не спешат рубить сплеча, над проектом готовы работать до лета — Максим Облендер оценил перспективы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении президента России Владимира Путина по вопросу влияния миграции на экономику.