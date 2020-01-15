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Автобус с рабочими и самосвал столкнулись на трассе в ХМАО

, 10:39 | Валентин Черников Видео 8

В ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Пассажирский автобус и самосвал столкнулись на трассе под Ханты-Мансийском, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД. ДТП произошло утром на 96-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск.

Как уточняется, автобус SsangYong перевозил работников одного из предприятий региона. На магистрали он въехал в правый борт КАМАЗа.

В результате три человека получили травмы средней тяжести — водитель и два пассажира автобуса из 11. Их доставили в сургутскую травматологическую больницу. Остальные пассажиры добираются в Сургут попутным транспортом. Шофер грузовика не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал, что легковушка на скорости врезалась в полицейскую машину в Петербурге.

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