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Отец Меган Маркл готов дать показания против дочери в суде

, 18:23 | Карина Бернтгольц 493

На предстоящем заседании будет рассмотрено дело о публикации личного письма герцогини Сассекской британским таблоидом Mail on Sunday.

Фото: Zuma\TASS

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас заявил, что готов выступить в суде и дать показания против своей дочери. Судебное разбирательство касается публикации британским таблоидом Mail on Sunday личного письма супруги принца Гарри, адресованного ее отцу.

Согласно информации газеты Daily Telegraph, защита издания Mail on Sunday в ходе заседания будет строиться на показаниях родителя Меган. Отмечается, что в суд попали документы, свидетельствующие об ухудшении отношений герцогини с отцом в период свадьбы с принцем Гарри.

Герцог и герцогиня Сассекские обратились в суд в октябре 2019 года. Супруг Меган Маркл обвинил британские таблоиды в публикации недостоверных сведений о его жене. По словам принца, перед публикацией послания королевской особы к ее отцу издатели отредактировали его таким образом, чтобы у читателей создалось неверное представление об авторе письма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что королевская семья может разорвать отношения с герцогами Сассекскими.

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