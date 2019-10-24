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Королевская семья может разорвать отношения с герцогами Сассекскими

, 10:39 35

Эксперты считают, что высказывания Меган Маркл и принца Гарри шокировали их высокопоставленных родственников.

Фото: www.globallookpress.com © I-Images

Действия герцогов Сассекских может положить конец их отношениям с королевской семьей. К такому выводу пришел королевский редактор Daily Mirror Рассел Майерс, передает журнал Sunmag. По его мнению, Меган Маркл дала всему миру понять, что Елизавета II и ее близкие знают о трудностях герцогини, но не заботятся о ее благополучии. После этого монаршие родственники вряд ли станут лучше к ней относиться. А заодно и к принцу Гарри, который встал на сторону супруги.

Вышедший 19 октября на канале ITV документальный фильм Harry & Meghan: An African Journey всколыхнул Англию. В нем герцоги Сассекские начистоту рассказали журналистам, что испытывают невыносимый прессинг со стороны СМИ.

38-летняя Меган призналась, что быть частью королевской семьи и без того весьма трудно. Но травля прессы окончательно выбивает ее из колеи. Несколько недель назад принц Гарри подал в суд на один из журналов, опубликовавший личную переписку Меган с отцом. Он заявил, что больше не может наблюдать, как СМИ издеваются над его женой.

Как отметил королевский биограф Фил Дампир, последствия высказываний супругов могут оказаться весьма серьезными.

«У них либо плохие советчики, либо они игнорируют советы. Надеюсь, во время шестинедельного отпуска Сассекские тщательно обдумают свои дальнейшие шаги», — сказал писатель.

Королевский корреспондент BBC Джонни Даймонд предположил, что королевская семья в ужасе от событий вокруг принца Гарри и его жены.

«Во-первых, кто бы ни выигрывал эти судебные процессы с газетами, ситуацию это не изменит. Газетчики не думают, что делают что-то не так. Во-вторых, предполагается, что монархия является объединяющей силой в этой стране, однако действия Сассекских противоречивы и идут вразрез с ее ценностями», — прокомментировал журналист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елизавета II убрала из своего кабинета фото принца Гарри и Меган Маркл.

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