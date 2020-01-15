Внучки Владимира Машкова покрасили волосы в голубой и розовый цвета

Внучки Владимира Машкова поставили свою маму в тупик, написав в письме Деду Морозу то, что они хотят новый цвет волос.

На Новый год семилетняя Александра и девятилетняя Стефания захотели быть в тренде: одна из внучек актера выкрасила волосы в голубой цвет, а другая — в розовый. Актриса театра и кино Мария Машкова подчинилась воле наследниц и разместила фото в своем Instagram-профиле, где показала результат преображения дочек. Машковой не сильно понравился эксперимент девочек, но запретить им менять имидж она не смогла.

«Я, как мать, сделала все, чтобы дети продолжили верить в чудо! Дорогой Дедушка Мороз, я без претензий, но все же… хотела попросить тебя выступить по центральному телевидению, когда будет минутка, с некоторым сводом законов. Например, что временная краска тоже засчитывается, особенно, если тебе девять лет и у тебя самый красивый на Земле цвет волос. Ну, или, например, намекни, что ты в одном белом магазинчике с обкусанным яблоком поставками не промышляешь!» — написала артистка.

Instagram @masha_mashkova_official

Поклонники отметили, что у их дочерей в этом же возрасте точно такие же желания и все ходят с разноцветными волосами. Подписчики пожелали Машковой набираться терпения, ведь неизвестно, чего пожелают на следующий год юные красавицы.

«Как это прекрасно!) Девочки, вы все красотки!»;

«Это гениально!!!»;

«Моя то же самое попросила у Деда Мороза!!! Прекрасные светлые волосы выкрасили в оранжевый», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Владимира Машкова поздравила себя с тем, что не развелась с мужем.