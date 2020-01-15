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  4. В ДТП с автобусом в Омске пострадали 15 человек, в том числе два ребенка

В ДТП с автобусом в Омске пострадали 15 человек, в том числе два ребенка

, 20:12 | Карина Бернтгольц 32

После аварии девять человек были госпитализированы.

Фото: www.globallookpress.com

Серьезное ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского микроавтобуса произошло в Омске. По информации ТАСС, водитель КАМАЗа при экстренном торможении допустил занос прицепа на встречную полосу, где в него врезалось движущееся по дороге транспортное средство.

Согласно последним данным, в аварии получили травмы 15 человек, в том числе два ребенка. Девять из них госпитализированы в больницы города в состоянии разной степени тяжести. Шестеро направлены на амбулаторное лечение.

Информация о происшествии уточняется. На месте ЧП работают специализированные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автокран протаранил рейсовый автобус на федеральной трассе в Тобольском районе Тюменской области. От удара автобус улетел в кювет. Семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

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