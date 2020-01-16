Наглый водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Петербурге

Водитель легкового автомобиля Volkswagen Passat сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на пересечении Среднего проспекта с Тучковым переулком.

В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись, на которой запечатлен момент аварии. На кадрах видно, что водитель машины, проезжая поворот, не тормозит перед зеброй, по которой идет мать с малышом. Наехав на пешеходов, мужчина останавливается и выходит из авто, вероятно, озаботившись состоянием пострадавших.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, после ДТП женщина была госпитализирована. Информация о состоянии ребенка уточняется. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ДТП с участием кареты «скорой помощи» и такси произошло на пересечении Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева в Санкт-Петербурге.