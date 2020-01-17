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  4. Певица Глюкоза вышла на экскурсию по ЮАР в майке на голое тело — горячее фото

Певица Глюкоза вышла на экскурсию по ЮАР в майке на голое тело — горячее фото

, 1:45 | Алиса Старжевская Фото 63

Внимание подписчиков явно привлек не пейзаж, на фоне которого сфотографировалась исполнительница.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Красавица Глюкоза любит радовать фанатов откровенными и пикантными фотографиями с отдыха. Девушке есть что показать — особенно поклонники восхищаются пышной и аппетитной грудью звезды. Недавно артистка выложила новый снимок из африканского города Кейптаун. На нем Наталья позирует в майке на голое тело. Туристка позирует на фоне бамбукового забора, который возвышается на каменной ограде.

Артистка опубликовала фото, на котором она загадочно смотрит вдаль, приложив руку к лицу, чтобы солнце не слепило глаза.

«Наше полное впечатлений путешествие в ЮАР подошло к концу! Несомненно, это будто другая планета, очаровывающая своим разнообразием — культуры, национальностей, языков (их аж 11!), удивительной флоры и фауны. Держим курс дальше! Угадаете, куда на этот раз?» — задала вопрос знаменитость.

Instagram @glukozamusic

Глюкоза выглядит как настоящая путешественница — девушка выбрала для образа короткие коричневые шорты, майку в тон и красивые сандали. Завершали «лук» алая бандана и темные солнцезащитные очки.

Внимание подписчиков привлек явно не пейзаж, на фоне которого сфотографировалась звезда — фанаты восхитились изящной фигурой и аппетитной грудью певицы. Фолловеры зметили, что майку Глюкоза надела на голое тело.

«Танцуй Россия и плачь Европа»;

«Очень поражают формы забора и фундамента»;

«Наташ, страна жаркая, а тебе судя по фото холодно»;

«А зачем так грудь выставлять?» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Глюкоза исполнила зажигательный танец в бикини.

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