«Вы в танцах»: Глюкоза исполнила зажигательный танец в бикини

Певица Глюкоза вместе со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым, от которого родила двух дочек, отправилась на новогодние каникулы к океану. Звезда решила пококетничать с подписчиками и разместила в сторис на своей странице в Instagram танец в купальнике.

Прежде чем приступить к ритмичным движениям, звезда покрасовалась в бикини нюдового цвета и продемонстрировала упругую попу и стройное тело. Такая фигура результат ежедневных тренировок и правильного питания. После позирования она стала зажигательно двигаться, пританцовывая на фоне пляжа.

Instagram @glukozamusic

Недавно звезда делилась совместной фотографией с возлюбленным, на которой они занимаются йогой. Исполнительницу «поддержал» любящий муж, а сама Глюкоза изогнулась в красивой позе, держась руками за супруга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глюкоза в сексуальном костюме забралась на быка.