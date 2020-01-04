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«Вы в танцах»: Глюкоза исполнила зажигательный танец в бикини

, 15:11 | Мия Субботина Видео 25

Знаменитость делится с подписчиками фотографиями и видео из отпуска на своей странице в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Певица Глюкоза вместе со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым, от которого родила двух дочек, отправилась на новогодние каникулы к океану. Звезда решила пококетничать с подписчиками и разместила в сторис на своей странице в Instagram танец в купальнике.

Прежде чем приступить к ритмичным движениям, звезда покрасовалась в бикини нюдового цвета и продемонстрировала упругую попу и стройное тело. Такая фигура результат ежедневных тренировок и правильного питания. После позирования она стала зажигательно двигаться, пританцовывая на фоне пляжа.

Instagram @glukozamusic

Недавно звезда делилась совместной фотографией с возлюбленным, на которой они занимаются йогой. Исполнительницу «поддержал» любящий муж, а сама Глюкоза изогнулась в красивой позе, держась руками за супруга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глюкоза в сексуальном костюме забралась на быка.

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