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  4. Адвокат Парнаса опубликовал видео, на котором тот общается с Трампом

Адвокат Парнаса опубликовал видео, на котором тот общается с Трампом

, 12:55 Эфирная новость 4

Правозащитник предпринимателя Льва Парнаса Джозеф Бонди разместил видеозапись, на которой его клиент встречается с президентом США.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Демократы неожиданно получили новый козырь против Дональда Трампа. Адвокат уроженца СССР Льва Парнаса, которого обвиняют в незаконном спонсорстве предвыборной кампании президента США, опубликовал видео, на нем его клиент встречается с Трампом.

Прием проходил в резиденции главы Белого Дома во Флориде в 2016-м. Тогда же с Парнасом якобы был глава фискальной службы Украины. Таким образом, заявление лидера США о том, что он не знаком с ними — буквально рассыпается на части.

Льва Парнаса подозревают в тайных пожертвованиях штабу Дональда Трампа от лица украинских чиновников и в расследовании против конкурента американского президента Джо Байдена. Ну а кто в действительности прав и виноват — будут обсуждать сегодня в Сенате. Там начинаются слушания по делу об импичменте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Трамп прокомментировал начавшиеся слушания по его импичменту в Сенате. По словам американского лидера, процедура не займет много времени.

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