  1. Пятый канал
  4. Сын Сергея Зверева отказался подавать в суд на отца

Сын Сергея Зверева отказался подавать в суд на отца

, 15:01 | Мия Субботина 98

Зверев-младший признался, что до сих пор не наладил отношения со знаменитым стилистом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Сын известного стилиста Сергея Зверева передумал судиться с отцом. При этом налаживать с ним отношения он не торопится, пишет «StarHit».

Конфликт в семье произошел, когда выяснилось, что Сережа приемный ребенок. 26-летний парень захотел найти своих биологических родителей, но Зверев-старший отказался ему помогать в поисках. В ответ на это Зверев-младший пригрозил отсудить у него квартиру в центре Москвы.

«Мы с отцом так и не наладили отношения. Не звоним друг другу и не виделись уже сто лет. Я решил, что нервы дороже, не пойду ни в какой суд, еще на юристов деньги тратить», — заявил Сергей Зверев-младший.

Также, разладу между отцом и сыном способствовал второй брак последнего. Парень женился на девушке по имени Юлия, которую звездный папа не одобрил и даже не присутствовал на их свадьбе. Он считает, что женщина хочет нажиться на знаменитой фамилии. Свои слова шоумен подкрепил конкретными фактами. Он нашел документы, которые якобы подтверждают, что избранница сына отбывала срок в тюрьме и лишена родительских прав. От прошлых отношений у нее двое детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Зверев попал в Книгу рекордов России.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Шесть знаков зодиака, которые могут сойтись с бывшими в 2020 году

Последние новости

15:54
Фото: Сексуальная «британская Кардашьян» примерила лакированные ботфорты
15:43
Когда Петросян и Степаненко начнут делить имущество?
15:41
Голосовой помощник Apple перепутал гимны прибалтийских стран с гимном СССР
15:34
Фанаты заметили перемены в фигуре Ани Лорак после возможной тайной свадьбы
15:29
Видео: неизвестный ударил петербургского инкассатора палкой по голове
15:15
Ксения Пунтус впервые рассказала общественности о падении из окна

Сейчас читают

Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Гороскоп на 17 января: Луна в Близнецах сулит крупные финансовые поступления
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]