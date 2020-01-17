Сын Сергея Зверева отказался подавать в суд на отца

Сын известного стилиста Сергея Зверева передумал судиться с отцом. При этом налаживать с ним отношения он не торопится, пишет «StarHit».

Конфликт в семье произошел, когда выяснилось, что Сережа приемный ребенок. 26-летний парень захотел найти своих биологических родителей, но Зверев-старший отказался ему помогать в поисках. В ответ на это Зверев-младший пригрозил отсудить у него квартиру в центре Москвы.

«Мы с отцом так и не наладили отношения. Не звоним друг другу и не виделись уже сто лет. Я решил, что нервы дороже, не пойду ни в какой суд, еще на юристов деньги тратить», — заявил Сергей Зверев-младший.

Также, разладу между отцом и сыном способствовал второй брак последнего. Парень женился на девушке по имени Юлия, которую звездный папа не одобрил и даже не присутствовал на их свадьбе. Он считает, что женщина хочет нажиться на знаменитой фамилии. Свои слова шоумен подкрепил конкретными фактами. Он нашел документы, которые якобы подтверждают, что избранница сына отбывала срок в тюрьме и лишена родительских прав. От прошлых отношений у нее двое детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Зверев попал в Книгу рекордов России.