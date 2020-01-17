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  4. Суд обязал Ренату Литвинову оплатить прошлогодние штрафы в двойном размере

Суд обязал Ренату Литвинову оплатить прошлогодние штрафы в двойном размере

, 14:29 | Карина Бернтгольц 36

На данный момент задолженность звезды составляет 11 тысяч рублей.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тверской суд Москвы обязал актрису Ренату Литвинову выплатить дорожные штрафы, которые накопились у нее за прошлый год. Таким образом было удовлетворено требование Московской автодорожной инспекции и Администратора московского парковочного пространства, обратившихся в инстанцию.

Задолженность звезды МАДИ за прошлый год составила три тысячи рублей, а АМПП — 2,5 тысячи рублей, пишет ФАН. Однако поскольку Литвинова не выплатила необходимую сумму в течение 2019 года, по данным Федеральной службы судебных приставов, штрафы за просрочку были удвоены. Общая сумма задолженности артистки сейчас составляет 11 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ДТП не помешало Литвиновой отметить день рождения в кругу друзей.

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