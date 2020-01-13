ДТП не помешало Литвиновой отметить день рождения в кругу друзей

Произошедшее накануне вечером ДТП никак не омрачило празднование дня рождения актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой в кругу близких ей друзей и любимой дочери.

Праздник прошел в уютной обстановке в ресторане «Доктор Живаго» в центре Москвы и красочным видом на Кремль. Среди гостей, как сообщал ранее 5-tv.ru была замечена и только что вернувшаяся с отдыха Ксения Собчак, которая и выложила первое видео с праздника в социальных сетях.

Ранее информацию о ДТП в день рождения распространил Telegram-канал Mash. Известно, что в центре Москвы Литвинова, переходя по пешеходному переходу, попала под колеса Mercedes. Виновница была оштрафована на две тысячи рублей, а пострадавшая знаменитость покинула место аварии еще до прибытия сотрудников ДПС.

О состоянии Литвиновой рассказал обследовавший ее врач Теймур Кулиев. Он сообщил, что режиссер сильно не пострадала, однако пришлось ей наложить швы на подбородок. Но доктор заверил, что все было сделано филигранно.

К слову, именно этот факт и обеспокоил одного из поклонников, который встретил Литвинову в ресторане и, пожелав ей скорейшего выздоровления, попросил ее о фото. Но звезда отказала.

«Не в порядке, поэтому не хочу фотографироваться. Лучше сфотографируйтесь с девушкой», — отшутилась утомленная праздником актриса, указав на дочь.

К слову, фанаты не перестают желать здоровья знаменитости и массово выражают беспокойство в связи с произошедшим.