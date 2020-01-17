  1. Пятый канал
  4. Видео: неизвестный ударил петербургского инкассатора палкой по голове

Видео: неизвестный ударил петербургского инкассатора палкой по голове

, 15:29 | Валентин Черников Эксклюзивное видео 23

Злоумышленник скрылся с места происшествия, ничего не похитив.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Момент нападения на петербургского инкассатора попал на видео. Камеры наружного наблюдения зафиксировали злоумышленника у гипермаркета на Ленинском проспекте.

Как видно на записи, неизвестный вышел из гипермаркета и направился на стоянку. Там он один раз ударил инкассатора палкой по голове. Как уточняет источник 5-tv.ru, в этот момент сотрудник двигался к служебному автомобилю. Нападавший при этом ничего не похитил и сразу скрылся с места происшествия в сторону Петергофского шоссе.

5-tv.ru

На место вскоре прибыла следственно-оперативная группа. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Полиция устанавливает личность преступника и выясняет детали случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербургский инкассатор похитил 8,5 миллиона рублей из банкоматов города.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Шесть знаков зодиака, которые могут сойтись с бывшими в 2020 году

Последние новости

15:54
Фото: Сексуальная «британская Кардашьян» примерила лакированные ботфорты
15:43
Когда Петросян и Степаненко начнут делить имущество?
15:41
Голосовой помощник Apple перепутал гимны прибалтийских стран с гимном СССР
15:34
Фанаты заметили перемены в фигуре Ани Лорак после возможной тайной свадьбы
15:29
Видео: неизвестный ударил петербургского инкассатора палкой по голове
15:15
Ксения Пунтус впервые рассказала общественности о падении из окна

Сейчас читают

Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Гороскоп на 17 января: Луна в Близнецах сулит крупные финансовые поступления
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]