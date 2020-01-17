Видео: неизвестный ударил петербургского инкассатора палкой по голове

Момент нападения на петербургского инкассатора попал на видео. Камеры наружного наблюдения зафиксировали злоумышленника у гипермаркета на Ленинском проспекте.

Как видно на записи, неизвестный вышел из гипермаркета и направился на стоянку. Там он один раз ударил инкассатора палкой по голове. Как уточняет источник 5-tv.ru, в этот момент сотрудник двигался к служебному автомобилю. Нападавший при этом ничего не похитил и сразу скрылся с места происшествия в сторону Петергофского шоссе.

5-tv.ru

На место вскоре прибыла следственно-оперативная группа. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Полиция устанавливает личность преступника и выясняет детали случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербургский инкассатор похитил 8,5 миллиона рублей из банкоматов города.