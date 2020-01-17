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Ксения Пунтус впервые рассказала общественности о падении из окна

, 15:15 | Валентин Черников Фото 86

Модель разместила пост в Instagram, где ответила на слухи вокруг печального инцидента.

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Фото, видео: Instagram @k_ksusha

Первый комментарий Ксении Пунтус о падении из окна московской квартиры появился в сети. Модель разместила пост на своей странице в Instagram, где ответила на слухи вокруг печального инцидента.

«Спешу вас огорчить, писатели-фантасты, но запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было, ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а из спорта и вкусной еды предпочитаю второе», — написала модель.

Instagram @k_ksusha

Так Пунтус отреагировала на сообщения о том, что в ее личных вещах якобы нашли таблетки для борьбы с лишним весом на основе амфетамина. Высказалась девушка и о подозрениях в адрес ее ухажера Андрея Бакова — внука кинорежиссера Никиты Михалкова. Известно, вместе с Ксенией они развлекались в одном из столичных ночных клубов и распивали спиртное. По возвращении домой молодой человек сразу лег спать и не уследил, как Ксения упала с высоты третьего этажа.

«Речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес. Андрей — чудеснейший человек. Весь инцидент — нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь», — заверила автор поста.

По информации источника, модель в нетрезвом состоянии присела на подоконник. В этот момент ей стало плохо, она потеряла контроль и свалилась. Пострадавшую без одежды обнаружил в кустах дворник. Девушка находится в больнице. Ее мать рассказала, что у дочери много переломов и сотрясение мозга, отбиты позвоночник и внутренние органы. Дело Ксении Пунтус передали в Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Пунтус рассказала следователям подробности инцидента.

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