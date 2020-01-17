«Готова ли я к этому ребенку»: Йовович жалуется на самочувствие перед родами

Русскоговорящая голливудская актриса Милла Йовович в положении — женщина рассказывала, что набрала 22 килограмма во время третьей беременности. Сейчас звезда вот-вот должна родить. Пока будущие многодетные родители пребывают в ожидании чуда, Йовович опубликовала новое фото в блоге.

По словам Миллы, только рожавшая женщина понимает, насколько труден последний месяц беременности — в ее случае самочувствие в последнее время оставляет желать лучшего.

«Последний месяц был таким тяжелым! У меня распухли лодыжки, они как у слона, болит спина, болят бедра, я бегаю в туалет каждые 15 минут. Сон? Забудьте о нем!» — рассказывает актриса.

Instagram @millajovovich

44-летняя актриса боится, что малыш будет таким же, как и старшая дочь пары.

«Если малыш окажется таким же крикуном, как и наша старшая дочь, то мы глаза не сомкнем в течение следующих нескольких лет!» — беспокоится кино-дива.

На снимке располневшая Йовович лежит в бордовом платье в мелкий белый горошек. Рядом с ней любящий муж — режиссер Пол Андерсон и пушистый домашний любимец.

Знаменитость предложила поклонницам в комментариях рассказать, как проходили их самые тяжелые месяцы ожидания ребенка. Многие женщины рассказали, что у них тоже во время беременности распухали лодыжки, а будущие наследники будто пинали мам по ребрам.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная Милла Йовович набрала вес и практически не занимается спортом.