Минобороны РФ: около 50 боевиков ликвидировано в Сирии

Около 50 боевиков за последние дни в ходе боев были уничтожены в провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.

По его данным, боевики запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» пытаются порвать позиции правительственных войск Сирии с вечера 16 января. ВС Сирии при этом продолжают удерживать занимаемые позиции.

«При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один «джихад-мобиль», — заявил на брифинге с журналистами Боренков.

На следующий день при помощи беспилотников боевики нанесли удар по позициям ВС Сирии в районе Академии Асада, расположенной в Алеппо. В результате атаки погибли двое сирийских военных, еще четверо получили ранения.

Всего по данным Боренкова, за прошедшие сутки в Сирии погибли 12 человек и ранено 24 сирийских военных.