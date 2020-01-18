Акция «Свеча памяти» по случаю 77-летия со Дня прорыва блокады прошла в Петербурге

Акция «Свеча памяти», приуроченная к 77-летию со Дня снятия блокады Ленинграда, прошла на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Участники мероприятия возложили цветы и поставили зажженные свечи на братские могилы и у монумента «Мать-Родина». Также собравшиеся почтили память жертв трагических событий минутой молчания.

Блокада Ленинграда была прорвана 18 января 1943 года. В этот день в ходе операции «Искра» советские войска Ленинградского и Волховского фронтов освободили Шлиссельбург от немецких захватчиков. Именно благодаря этим действиям военным инженерам удалось создать долгожданный сухопутный коридор, который соединил осажденный город с остальной страной.

По официальным данным, в годы блокады Ленинграда погибли 630 тысяч человек. В братских могилах на Пискаревском кладбище захоронены 420 тысяч жителей города, скончавшихся от холода, голода, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов, отдавших жизнь за спасение Ленинграда.

18 января в Северной столице проходят памятные мероприятия, посвященных 77-летию со Дня снятия блокады. В них принимает участие российский президент Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин положил цветы на безымянную могилу, где, как считают работники Пискаревского кладбища, захоронен погибший во время 900-дневной осады города родной брат президента.