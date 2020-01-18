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  4. «Такая стройная»: Гагарина в бикини восхитила фанатов своей фигурой

«Такая стройная»: Гагарина в бикини восхитила фанатов своей фигурой

, 16:53 | Мия Субботина Фото 64

Артистка сопроводила пост размышлениями о том, чем снимки в купальнике отличаются от фото в нижнем белье.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина вместе со всей семьей встретила Новый год в столице, а теперь отправилась в отпуск на любимый курорт звезд — Мальдивы. Артистка с удовольствием делится красочными кадрами с подписчиками в своем личном блоге. В этот раз она решила похвастаться подтянутой фигурой.

Исполнительница предстала перед камерой в бикини трендового шоколадного оттенка, позируя на фоне бассейна рядом с экзотическим растением. Звезда сопроводила снимок в Instagram размышлениями о том, чем снимки в купальнике отличаются от фото в нижнем белье.

«Вот подумала, что мы спокойно выкладываем фотографии в купальниках и считаем, что в этом нет ничего откровенного. А вот фото в белье считается интимным и часто пошлым… Почему так, когда степень открытости или „голости“ одинаковая — лифчик да трусы?» — подписала пост знаменитость.

Instagram @gagara1987

Поклонники согласились со знаменитостью и рассказали, что тоже задавались этим вопросом. Также фанаты обратили внимание на идеальную фигуру певицы и осыпали ее комплиментами.

«Полина, как всегда, шикарная!!! Трудяга моя»;

«В этом нет ничего зазорного, красоту нужно показывать!»;

«Полина, ты такая стройная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гагарина вслед за мужем увлеклась новым хобби.

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