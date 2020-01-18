Путин лично наградил ветеранов медалями в честь 75-летия Победы

Глава государства Владимир Путин во время посещения музея блокады и обороны Ленинграда пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны. После он лично вручил медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» четырем ветеранам. Также президент России пообещал, что награждены будут все ветераны, несмотря на их место жительства — в РФ и за рубежом. Кроме того, он сказал, что ветеранам и всем приравненным категориям будут выделены по 75 тысяч рублей единовременно, по 50 тысяч получат труженики тыла.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в субботу, 18 января, российский президент возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке, после на Пискаревском кладбище почтил память героев, отдавших жизни за спасение Ленинграда, а затем осмотрел экспозицию трехмерной панорамы «Дорога через войну».