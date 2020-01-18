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  4. Видео: Петербуржцы смогли сфотографироваться с Путиным на улице

Видео: Петербуржцы смогли сфотографироваться с Путиным на улице

, 18:14 | Светлана Александрова Видео 68

Встреча горожан с главой государства произошла у выхода из Музея обороны и блокады Ленинграда.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 47

Владимир Путин и петербуржцы поздравили друг друга сразу с двумя праздниками — 77-летием прорыва блокады Ленинграда и Крещением. Пообщаться с главой государства горожане имели возможность у выхода из Музея обороны и блокады, где побывал Владимир Путин в памятный для Северной столицы день. Осмотрев экспозицию, президент оставил запись в памятной книге музея, а затем подошел к ожидавшей его у ворот на улице толпе.

«С праздником вас, с двумя, и с Днем прорыва блокады, для Ленинграда это важно, и с Крещением», — сказал Путин.

Некоторым посчастливилось даже сфотографироваться с главой государства на смартфон. В их числе оказался и маленький мальчик в шапочке с помпоном.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин встретился в музее с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями общественных организаций.

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