Известный блогер взобрался на пирамиду в Египте и угодил в тюрьму

Уроженец Мурманска и скандальный блогер Виталий Здоровецкий угодил в египетскую тюрьму на пять суток после того, как взобрался на пирамиду в Гизе. Об этом он лично сообщил в своем Instagram-профиле.

27-летний блогер опубликовал снимок в социальной сети, на котором видны только ноги на вершине пирамиды. Отчаянный поступок он совершил ради привлечения внимания своих подписчиков к проблеме лесных пожаров в Австралии. О своем заключении в тюрьме Здоровецкий написал пост.

«Никакие слова не могут передать, что я прошел за эти пять дней. Я был заперт в тюрьме Египта, потому что поднялся на пирамиды в Гизе. Я был в тюрьме много раз, но это наихудшая из всех. Я видел ужасные вещи! Стоило ли это того? Да! Я сделал это для хорошего дела, и скоро я собираюсь поделиться видео, чтобы весь мир мог увидеть мое восхождение», — отметил в посте Здоровецкий.

Instagram @kingvitaly

У скандального блогера больше трех миллионов подписчиков в Instagram. Он известен публичными розыгрышами. Его несколько раз арестовывали за срывы спортивных соревнований, а также обвиняли в сексистских и расистских высказываниях.

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